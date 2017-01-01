В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Один человек пострадал в ДТП на Варшавском шоссе

Один человек пострадал в ДТП на Варшавском шоссе

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
18:20
  • 59
  • 1

На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Варшавском шоссе, напротив дома № 125, столкнулись "ВАЗ", грузовой автомобиль "МАН" и ещё одна иномарка. Все автомобили двигались в попутном направлении в сторону центра. В результате ДТП автомобиль "ВАЗ" развернуло поперёк дороги. В аварии получил травмы один человек. На место прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Пострадавшего после осмотра госпитализировали в больницу города в тяжёлом состоянии. Движение по Варшавскому шоссе было затруднено. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

  • 59
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    18:55
    АГН в 18:53: http://www.mskagency.ru/materials/2711441
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
18:21 | Max_019
Дожди пришли в столичный регион
40 0
12:38 | mreportertv
Грузовик и троллейбус столкнулись на дороге в Минске
30 0
29.09 12:34 | denis947
Последствия ночного нападения на редакцию "Лента.ру"