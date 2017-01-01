Один человек пострадал в ДТП на Варшавском шоссе

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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Варшавском шоссе, напротив дома № 125, столкнулись "ВАЗ", грузовой автомобиль "МАН" и ещё одна иномарка. Все автомобили двигались в попутном направлении в сторону центра. В результате ДТП автомобиль "ВАЗ" развернуло поперёк дороги. В аварии получил травмы один человек. На место прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Пострадавшего после осмотра госпитализировали в больницу города в тяжёлом состоянии. Движение по Варшавскому шоссе было затруднено. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.