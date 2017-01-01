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Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится в ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 октября

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:13
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Расписание пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в ночь с 5 на 6 октября и с 6 на 7 октября в связи с развитием инфраструктуры В ночь с 5 на 6 октября работы пройдут на перегоне Фили-Кунцево-1, а с 6 на 7 октября - на станции «Одинцово». Уточняется, что технологические окна назначены преимущественно на ночное время, чтобы доставить как можно меньше неудобств пассажирам. Как подчеркивается, на период работ движение поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме - поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны. В связи с этим будет скорректировано расписание некоторых электричек Белорусского направления, в том числе время отправления, количество остановок на маршруте, несколько пригородных поездов выведут из расписания. Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и планировать маршруты поездок заранее. Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

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