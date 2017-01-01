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Главная  /  Репортажи  /  Платформу станции метро «Кунцевская» закроют на реконструкцию с 5 октября

Платформу станции метро «Кунцевская» закроют на реконструкцию с 5 октября

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:17
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5 октября в столичной подземке закроют платформу станции «Кунцевская». Ею не смогут воспользоваться пассажиры, которые едут по Арбатско-Покровской линии из центра. Для того чтобы добраться до этой станции, нужно будет доехать до «Молодёжной» и вернуться назад. А для проезда в сторону области пассажирам необходимо будет доехать до «Славянского бульвара» и пересесть на поезд, который едет из центра. Время в пути увеличится не более чем на 15 минут. Изменения в режиме работы «Кунцевской» Арбатско-Покровской линии связаны с ремонтом совмещённой платформы с одноименной станцией Филёвской. Полностью все работы планируют закончить в середине 2018 года. Новые инженерные сети позволят увеличить число поездов с 15 до 22 пар в час, а интервал их движения сократить с четырёх до трёх минут.

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С 5 октября станция метро «Кунцевская» (из центра) Арбатско-Покровской линии будет закрыта на реконструкцию