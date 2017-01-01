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Главная  /  Репортажи  /  В Парке Горького начались монтажные работы по возведению ледового катка

В Парке Горького начались монтажные работы по возведению ледового катка

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:14
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В центре Москвы в парке Горького с приходом осени начались традиционные сезонные работы по смене декораций. Обширная территория парка, где ещё буквально вчера горожане делали эффектные сэлфи на фоне фонтанов, отныне обнесена ограждениями, а внутри начались строительно-монтажные работы по возведению катка. Как сообщает сайт Правительства Москвы, до 1 ноября в столице планируется открыть 191 каток с искусственным льдом, а также 1283 катка с естественным льдом. Рабочим предстоит подготовить все необходимые объекты инфраструктуры — установить освещение, оборудовать пункты проката, раздевалки, медпункты, точки питания, туалеты. В прошлом году в столице открылось более 1,4 тысячи ледовых площадок. Самым большим катком с искусственным покрытием оказался каток на ВДНХ. Общая площадь его территории с объектами инфраструктуры составила 68 300 квадратных метров. Площадь ледового покрытия — 20 549 квадратных метров.

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