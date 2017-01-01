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Главная  /  Репортажи  /  На открытой площадке ВДНХ ЭКСПО во второй раз проходит Фестиваль национальных культур

На открытой площадке ВДНХ ЭКСПО во второй раз проходит Фестиваль национальных культур

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:16
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Региональные сельхозпроизводители представят уже полюбившиеся москвичам и гостям столицы продукты, а также новые разносолы и лакомства: алтайский мед, десерты и фермерские колбаски из Калужской области, башкирский паштет из конины, дальневосточные дары моря, оленину, строганину, сыры от 10 региональных производителей. Здесь же пройдут выступления артистов и творческих коллективов со всех уголков нашей страны.

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