На открытой площадке ВДНХ ЭКСПО во второй раз проходит Фестиваль национальных культур

Автор: Uwis Дата публикации: 21:16

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Региональные сельхозпроизводители представят уже полюбившиеся москвичам и гостям столицы продукты, а также новые разносолы и лакомства: алтайский мед, десерты и фермерские колбаски из Калужской области, башкирский паштет из конины, дальневосточные дары моря, оленину, строганину, сыры от 10 региональных производителей. Здесь же пройдут выступления артистов и творческих коллективов со всех уголков нашей страны.