На юге Москвы идёт дождь

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 22:01

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Дождь в Москве не прекращается. На улице дует холодный порывистый ветер. Жители столицы укрылись от непогоды под зонтами. На тротуарах образовались большие лужи. Столбик термометра держится на отметке +6 ℃. В связи с ухудшением погодных условий, ЦОДД просит автомобилистов по возможности, для передвижения по городу пользоваться общественным городским транспортом. В городе дождь будет идти вплоть до завтрашнего дня.