С 5 октября в Москве изменится поворот с внутренней стороны Садового кольца на улицу Новокузнецкая
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 22:03
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Изменение поворота позволит организовать участок выделенной полосы протяженностью 50 метров перед перекрёстком и перенастроить светофорные фазы. Новая организация дорожного движения позволит маршрутам наземного транспорта 13, 106, 158 поворачивать из правой полосы Садового кольца налево на Дубининскую ул. Таким образом сократится перепробег для общественного транспорта на более чем 1,3 км.
Просим водителей быть более внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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