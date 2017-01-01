С 5 октября в Москве изменится поворот с внутренней стороны Садового кольца на улицу Новокузнецкая

Автор: tim777 Дата публикации: 22:03

8

8 0

8

8 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194379

Центр организации дорожного движения правительства Москвы информирует, что с 5 октября поворот с внутренней стороны Садового кольца (с ул. Зацепский вал) на ул. Новокузнецкая теперь осуществляется через ул. Бахрушина и 1-й Новокузнецкий переулок. В ближайшее время будут установлены необходимые дорожные знаки и информационные щиты.Изменение поворота позволит организовать участок выделенной полосы протяженностью 50 метров перед перекрёстком и перенастроить светофорные фазы. Новая организация дорожного движения позволит маршрутам наземного транспорта 13, 106, 158 поворачивать из правой полосы Садового кольца налево на Дубининскую ул. Таким образом сократится перепробег для общественного транспорта на более чем 1,3 км.Просим водителей быть более внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.