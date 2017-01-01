В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Король Саудовской Аравии прибыл в гостиницу "Москва" (фото)

Король Саудовской Аравии прибыл в гостиницу "Москва" (фото)

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
22:06
  • 2
  • 0

4 октября Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд остановился в отеле "Москва" в ЦАО, куда также прибыла и делегация Саудовской Аравии.

  • 2
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
22:05 | LaimeLaim
Дождь и ветер не прекращаются в столице
8 0
22:03 | tim777
С 5 октября в Москве изменится поворот с внутренней стороны Садового кольца на улицу Новокузнецкая
283 1
14.02 17:55 | tusia81
Фоторепортаж из аварийного дома в Нижнем Тагиле