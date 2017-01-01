Король Саудовской Аравии прибыл в гостиницу "Москва" (фото)

Автор: reporterA94 Дата публикации: 22:06

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4 октября Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд остановился в отеле "Москва" в ЦАО, куда также прибыла и делегация Саудовской Аравии.