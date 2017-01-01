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Осенний паровозик. ДТП с семью автомобилями на трассе М5

Автор:
Navara4x4
Дата публикации:
04.10 22:50
  • 36
  • 1

Осенний паровозик. ДТП с семью автомобилями на трассе М5.

  • 36
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    04.10 22:55
    Уважаемый автор, уточните пожалуйста, в каком именно месте произошла авария и когда это было? Спасибо.
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