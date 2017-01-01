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Король Саудовской Аравии прибыл в гостиницу "Москва" (видео)

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
04.10 23:30
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Гостиница "Москва", куда прибыл Король Саудовской Аравии - Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

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