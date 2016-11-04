Молодожёны прокатились в ковше экскаватора в день свадьбы на Филиппинах
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:49
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Забавный ролик из Филиппин, где новобрачным - пришлось добираться до своего же свадебного банкета через бурную реку. Сообщается, что преодолеть водоём вброд и не испачкать праздничные наряды - не было никакой возможности.
Но, на счастье, один из гостей - оказался оператором спецтехники. Предложил новоявленным мужу и жене - устроиться в ковше. И аккуратно транспортировал с одного берега на другой.
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