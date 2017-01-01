Неизвестный надел противогаз на коня и всадника фонтана "Часы Мира" на Манежной площади в Москве (ВИДЕО)

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 12:50

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194400

На всадника и коня фонтана "Часы Мира", что на Манежной площади в Москве, надели противогазы. Также на конструкцию в самом сердце столицы повесили баннер. Кадры с места ЧП прислал мобильный репортёр.По словам очевидцев, неизвестный с помощью веревки залез на купол, являющийся также крышей ТЦ "Охотный ряд", одел коня, а также его всадника - Георгия Победоносца - в противогазы, а затем разместил на скульптуре жёлтый баннер.С какой целью были совершены данные действия - неизвестно. Обстоятельства случившегося не уточнятся.