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Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль загорелся во дворе дома на юго-востоке Москвы

Автомобиль загорелся во дворе дома на юго-востоке Москвы

Автор:
vozubra
Дата публикации:
13:18
  • 49
  • 2

5.10.17 в 10:30 утра на улице 5-я кожуховская во дворе дома 30, к. 1 произошло возгорание автомобиля "Фольксваген Пассат". Хозяин авто рассказал, что завёл автомобиль, а через минуту под капотом раздался хлопок и началось возгорание. Очевидцы происшествия на тросу оттащили горящий авто подальше от рядом припаркованных машин и попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но с огнём смогли справиться только прибывшие на место происшествия пожарные. Автомобиль выгорел практически полностью. Пострадавших нет.

  • 49
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    14:10
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 14:01 http://www.mskagency.ru/materials/2711755 05.10.17
  • Artem_077
    15:22
    Что ж ты только выборочным авторам метки оставляешь о публикациях / эфиров?
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