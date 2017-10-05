Автомобиль загорелся во дворе дома на юго-востоке Москвы
- Автор:
- vozubra
- Дата публикации:
- 13:18
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5.10.17 в 10:30 утра на улице 5-я кожуховская во дворе дома 30, к. 1 произошло возгорание автомобиля "Фольксваген Пассат". Хозяин авто рассказал, что завёл автомобиль, а через минуту под капотом раздался хлопок и началось возгорание. Очевидцы происшествия на тросу оттащили горящий авто подальше от рядом припаркованных машин и попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но с огнём смогли справиться только прибывшие на место происшествия пожарные. Автомобиль выгорел практически полностью. Пострадавших нет.
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