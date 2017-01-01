Выставка, посвященная конструктивизму, открылась в ГУМе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 13:20

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38 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194403

В Москве открылась выставка конструктивизма.Посетители ГУМа могут увидеть богатую экспозицию, которая посвящена конструктивизму. Она открылась на 1-ой линии ГУМа. На выставке представлены и костюмы, и плакаты, и картины, созданные в рамках конструктивистского направления.Интересно, что конструктивизм - можно сказать, уникальное для отечественной культуры явление. Он зародился в 1920-е годы прошлого века в рамках авангарда. И стал одним из немногих направлений, появившихся не за рубежом, а в СССР.