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Выставка, посвященная конструктивизму, открылась в ГУМе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:20
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В Москве открылась выставка конструктивизма.

Посетители ГУМа могут увидеть богатую экспозицию, которая посвящена конструктивизму. Она открылась на 1-ой линии ГУМа. На выставке представлены и костюмы, и плакаты, и картины, созданные в рамках конструктивистского направления.

Интересно, что конструктивизм - можно сказать, уникальное для отечественной культуры явление. Он зародился в 1920-е годы прошлого века в рамках авангарда. И стал одним из немногих направлений, появившихся не за рубежом, а в СССР.



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