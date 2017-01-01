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Пожар произошёл в ресторане "Чайхона номер 1" рядом со ст. м. "Менделеевская"

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
13:21
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Пожар произошёл в ресторане "Чайхона номер 1" рядом со ст. м. "Менделеевская". На месте пожара работали много пожарных. Также к месту происшествия прибыли несколько карет Скорой медицинской помощи, аварийная служба газа и ДПС. Сообщение о пожаре на крыше кафе поступило в 11:14. В 12:20 пожар локализовали, а в 12:33 потушили на площади 30 кв. м. Как сообщили ранее Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу, загорание произошло в вытяжке. Пострадали 4 человека, это сотрудники заведения, они надышались угарным газом. Изначально сообщалось о меньшем количестве пострадавших. Адрес съёмки: Москва, ЦАО, ул. Новослободская, д. 16, "Чайхона номер 1".

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