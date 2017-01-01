Станция метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии (из центра) закрыта на реконструкцию

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:43

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90 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194407

С 5 октября 2017 года до 30 мая 2018, на реконструкцию закрыта станция метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии (из центра), также на ремонт закрыт западный вестибюль Филёвской и Арбатско-Покровской линий.Для проезда до станции «Кунцевская» из центра необходимо доехать до станции «Молодёжная» и вернуться назад. Для проезда со станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии в сторону области необходимо доехать до станции «Славянский бульвар» и перейти на поезд, следующий из центра. Время в пути увеличилось не более чем на 15 минут.Изменение в режиме работы станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии связано с ремонтом общей совмещённой платформы с одноименной станцией Филёвской линии.