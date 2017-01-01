"Сезон дождей": зонты стали обязательным предметом гардероба для горожан

Автор: tim777 Дата публикации: 14:12

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В последние дни в столице установилась прохладная и по-осеннему дождливая погода. Осадки в виде кратковременных моросящих дождей с незначительными перерывами в столице идут уже вторые сутки. Температура воздуха при этом чуть подросла и в настоящий момент составляет +8 градусов. Однако это не повод откладывать прогулки на свежем воздухе и не посещать исторические места города. Всего лишь вооружившись зонтами, москвичи и гости столицы гуляют по Красной и Манежным площадям, посещают экскурсии и новые парки и пешеходные зоны. При этом, как уверяют синоптики дождливая погода продержится не так долго.