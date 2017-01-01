В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Легковушка провалилась в яму с кипятком на дороге в Петропавловске (ВИДЕО)

Легковушка провалилась в яму с кипятком на дороге в Петропавловске (ВИДЕО)

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:59
  • 71
  • 0

ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!
Прорыв теплотрассы в казахстанском Петропавловске обернулся ловушкой для автомобилистов.

Как видно на этих кадрах, на дороге образовалась огромная яма. Но, как сообщается, из-за пара водитель легковушки просто не увидел обвал и угодил в западню. Попытки вырулить не увенчались успехом. Яма только больше “засосала” легковушку.

На помощь пострадавшему поспешили очевидцы. Они, как видно на кадрах, помогли выбраться через заднюю дверь. А вот сам автомобиль вытаскивали уже, когда коммунальщики перекрыли трубопровод. К спасательной операции, судя по этому видео, пришлось привлекать кран.

  • 71
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
13:23 | mreportertv
Женщина выпала из автобуса на дороге в Челябинске
43 0
07.09 14:17 | mreportertv
В Кощине коммунальщики забросили ремонт теплотрассы
42 2
04.10 11:33 | Pavel
Километровые очереди за бензином выросли к АЗС в Казахстане (ВИДЕО)
90 0
27.09 12:56 | mreportertv
Река кипятка разлилась на улице Ростова-на-Дону
154 1
29.04 17:45 | ShostakDenis
Потоп в городе Петропавловске в Северо-Казахстанской области