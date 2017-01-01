Легковушка провалилась в яму с кипятком на дороге в Петропавловске (ВИДЕО)
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:59
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Прорыв теплотрассы в казахстанском Петропавловске обернулся ловушкой для автомобилистов.
Как видно на этих кадрах, на дороге образовалась огромная яма. Но, как сообщается, из-за пара водитель легковушки просто не увидел обвал и угодил в западню. Попытки вырулить не увенчались успехом. Яма только больше “засосала” легковушку.
На помощь пострадавшему поспешили очевидцы. Они, как видно на кадрах, помогли выбраться через заднюю дверь. А вот сам автомобиль вытаскивали уже, когда коммунальщики перекрыли трубопровод. К спасательной операции, судя по этому видео, пришлось привлекать кран.
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