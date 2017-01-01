Пожарные обследовали вытяжную трубу, в которой началось возгорание на Новослободской улице в Москве

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Пожарные обследовали вытяжную трубу, в которой началось возгорание на Новослободской улице в Москве. Дым от горения проник в ресторан "Чайхона номер 1", в результате чего пострадали 4 сотрудника заведения, они надышались угарным газом. Также от пожара пострадал магазин косметики, находящийся на первом этаже, его залило водой. Также в этом же здании находится отделение банка, которое было закрыто в связи с начавшимся пожаром.