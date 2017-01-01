Информационный плакат о ремонтных работах на Арбатско-Покровской и Филёвской линиях метрополитена

Автор: tim777 Дата публикации: 14:14

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С 5 октября 2017 года до 30 мая 2018, на реконструкцию закрыта станция метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии (из центра), также на ремонт закрыт западный вестибюль Филёвской и Арбатско-Покровской линий. Для проезда до станции «Кунцевская» из центра необходимо доехать до станции «Молодёжная» и вернуться назад. Для проезда со станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии в сторону области необходимо доехать до станции «Славянский бульвар» и перейти на поезд, следующий из центра. Время в пути увеличилось не более чем на 15 минут. На смежных линиях столичного метрополитена об действующих ограничениях установлены информационные плакаты для пассажиров.