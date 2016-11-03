Автоледи выехала на встречку и спровоцировала массовое ДТП
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:06
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По словам очевидцев, девушка, сидевшая за рулём автомобиля, решила совершить разворот, а выехала на встречную сторону движения. Автоледи пыталась выехать на трассу. Но впереди был лишь достаточно оживленный поток машин. Многие сбавляли скорость, завидев движущийся навстречу автомобиль. Но вот водитель грузовика - притормозить не успел. В результате - оказались повреждены как минимум три автомобиля - не считая машины рассеянной девушки.
Интернет-издания сообщают, что в это время муж героини этого ролика, спал на заднем сидении. А когда увидел манёвры супруги - был ошеломлен и буквально потерял дар речи.
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