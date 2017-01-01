В ДТП на Киевском шоссе тяжело пострадал один человек

Автор: Разведчик Дата публикации: 15:08

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Фура, в составе тягача МАН врезалась от отбойник. Грузовик двигался по Киевскому шоссе в сторону области. На 35 километре трассы ведутся дорожные работы по смене асфальтого покрытия. Водитель фуры, двигаясь на высокой скорости, поздно заметил препятствие. При попытке избежать ДТП, грузовик занесло, а затем многотонная машина врезалась в металлический отбойник в левом ряду. От удара машина получила серьезные повреждения, от тягача оторвался прицеп-контейнер. В результате ДТП водитель МАНа получил тяжелые травмы. На месте работают дорожные службы, спасатели и сотрудники ДПС. Движение в обе стороны по Киевскому шоссе затруднено.