В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В ДТП на Киевском шоссе тяжело пострадал один человек

В ДТП на Киевском шоссе тяжело пострадал один человек

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
15:08
  • 119
  • 0

Фура, в составе тягача МАН врезалась от отбойник. Грузовик двигался по Киевскому шоссе в сторону области. На 35 километре трассы ведутся дорожные работы по смене асфальтого покрытия. Водитель фуры, двигаясь на высокой скорости, поздно заметил препятствие. При попытке избежать ДТП, грузовик занесло, а затем многотонная машина врезалась в металлический отбойник в левом ряду. От удара машина получила серьезные повреждения, от тягача оторвался прицеп-контейнер. В результате ДТП водитель МАНа получил тяжелые травмы. На месте работают дорожные службы, спасатели и сотрудники ДПС. Движение в обе стороны по Киевскому шоссе затруднено.

  • 119
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
16:30 | Artem_077
В Банковском переулке в центре столицы произошла стрельба: 1 человек ранен
12 0
15:58 | pvolodyap
Два грузовика столкнулись на трассе в Йошкар-Оле
398 3
03.10 16:08 | Разведчик
Самосвал оторвал кузов, врезавшись в надземный переход в ТиНАО
1145 4
27.09 15:44 | Разведчик
Два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе