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Два грузовика столкнулись на трассе в Йошкар-Оле

Автор:
pvolodyap
Дата публикации:
15:58
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Два грузовика столкнулись на трассе в Йошкар-Оле. О пострадавших не сообщается.

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