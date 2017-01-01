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Ремонт дороги в Челябинской области

Автор:
lexxx197979
Дата публикации:
17:45
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  • 0

С мая месяца идет ремонт дороги в Челябинской области. Подходит конец срока, а ремонт так и не начался.

  • 11
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Комментарии (0)

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