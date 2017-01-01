Фура с книгами попала в ДТП на трассе А-108 в Калужской области

Автор: Разведчик Дата публикации: 18:13

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Перевернулся прицеп автопоезда, груженый школьными учебниками. Тягач с прицепом двигался по Московскому Большому Кольцу в сторону Варшавского шоссе. Недалеко от деревни Собакино грузовик занесло на мокрой дороге, после чего произошло опрокидывание прицепа и последующий съезд в кювет самого грузовика "Мерседес". В результате аварии водитель фуры получил травму ноги, но от госпитализации отказался. На проезжей части оказалось около 3 тонн книг, которые перекрыли автотрассу в обе стороны. Сотрудники ГИБДД, совместно с дорожными службами и службами эвакуации частично освободили проезжую часть и организовали реверсивное движение. Из-за ДТП образовались серьезные заторы: 25 км в сторону Симферопольского шоссе и 15 км в сторону Калужского шоссе.