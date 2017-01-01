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Специалисты прогнозируют ухудшение дорожной обстановки в Москве из-за непогоды

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:10
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Неблагоприятные погодные условия в ближайшие часы могут привести к ухудшению дорожной обстановки в Москве. «Центр организации дорожного движения правительства Москвы сообщает, что неблагоприятные погодные условия в ближайшие часы могут привести к ухудшению дорожной обстановки в Москве, а также увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Из-за дождя, тумана и ограниченной видимости загруженность столичных дорог может достичь девяти баллов», - говорится в сообщении. Уточняется, что по состоянию на 17:30 загруженность столичных дорог составляет восемь баллов. Наибольшие затруднения отмечаются на Варшавском шоссе, Кутузовском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД, ТТК, а также в центральной части города. «Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться общественным городским транспортом. Кроме того, напоминаем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений», - добавили в пресс-службе.

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