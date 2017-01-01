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Весь день в Москве идет дождь

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:10
  • 13
  • 1

Весь день в Москве идет дождь: лужи, зонты, промокшие ноги, брызги из-под колес машин и немного грустные лица прохожих.

  • 13
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Комментарии (1)

  • Artem_077
    19:45
    Объектив толи заляпан, толи капельки воды на него попали.
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