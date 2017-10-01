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Фестиваль творчества пожилых людей "Невские берега" прошёл в Колпино

Автор:
paula_m
Дата публикации:
21:05
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Сегодня 5 октября 2017 года в Колпино, в ТКЗ КДЦ "Ижорский" прошёл грандиозный праздник-фестиваль творчества пожилых людей "Невские берега". Фестиваль проводится в рамках празднования Международного дня пожилых людей, который ежегодно отмечается в России 1 октября. Международный фестиваль творчества пожилых людей "Невские берега" в 2017 году отмечается в одиннадцатый раз. В холле ТКЗ КДЦ "Ижорский" развернулась удивительная выставка народно-прикладного творчества, выполненных руками пожилых людей. Хоровые, танцевальные коллективы со всех районов города съехались в Колпино на фестиваль " Невские берега". Творческими коллективами была показана большая концертная программа. Концертный зал был полностью заполнен, свободных мест не было. Люди подпевали, хлопали. Концерт очень понравился. Спасибо администрации города Колпино, за организацию мероприятия.

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