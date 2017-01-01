Загруженность дорожного трафика достигла 9 баллов в вечерний час-пик

Автор: tim777 Дата публикации: 21:03

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Загруженность дорог в Москве выросла до девяти баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Так, движение осложнено на северо-западе, юге, юго-востоке, востоке и северо-востоке МКАД в обе стороны, внешняя сторона магистрали загружена на юго-западе, внутренняя - на западе. По прежнему наблюдаются затруднения на Третьем транспортном кольце - скорость автомобильного потока практически на всей протяженности не превышает 15 км/ч. В Марьиной Роще, Нижегородском и Красносельском районах скорость автомобильного движения на внешней стороне ТТК составляет 3-5 км/ч. Садовое кольцо относительно свободно в районе Хамовников и Арбата. Самыми загруженными улицами в центре являются ул. Большая Якиманка, центральные набережные, ул. Знаменка, ул. Большая Полянка, ул. Серафимовича, ул. Большая Лубянка, ул. Солянка, Подколокольный пер., Яузский бульвар, ул. Неглинная. Затруднения, преимущественно, по направлению из центра.