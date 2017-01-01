В Ясном проезде совершён наезд на пешехода

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Вечером 5 октября на северо-востоке столицы произошло ДТП. В Ясном проезде, недалеко от дома 26, автомобиль "Chevrolet Cruze" совершил наезд на пешехода. Со слов очевидцев, женщина вышла из магазина и решила перейти дорогу в не предназначенном для этого месте. В это время по Ясному проезду в сторону Полярной улицы двигался автомобиль "Chevrolet Cruze". Водитель из-за неблагоприятных погодных условий (шёл дождь) увидел пешехода слишком поздно - произошло столкновение. Пешеход ударился головой о лобовое стекло и упал на проезжую часть. Очевидцы незамедлительно вызвали на место ДТП наряд Скорой помощи. Прибывшие медики госпитализировали женщину-пешехода с различными травмами. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.