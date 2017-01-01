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В Ясном проезде совершён наезд на пешехода

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:04
  • 116
  • 1

Вечером 5 октября на северо-востоке столицы произошло ДТП. В Ясном проезде, недалеко от дома 26, автомобиль "Chevrolet Cruze" совершил наезд на пешехода. Со слов очевидцев, женщина вышла из магазина и решила перейти дорогу в не предназначенном для этого месте. В это время по Ясному проезду в сторону Полярной улицы двигался автомобиль "Chevrolet Cruze". Водитель из-за неблагоприятных погодных условий (шёл дождь) увидел пешехода слишком поздно - произошло столкновение. Пешеход ударился головой о лобовое стекло и упал на проезжую часть. Очевидцы незамедлительно вызвали на место ДТП наряд Скорой помощи. Прибывшие медики госпитализировали женщину-пешехода с различными травмами. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

  • 116
  • 1

Комментарии (1)

  • alextsaryev99
    21:45
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 21:43
    http://www.mskagency.ru/materials/2711937
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