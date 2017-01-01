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Главная  /  Репортажи  /  8 октября центральный участок Замоскворецкой линии будет закрыт для проведения ремонтных работ

8 октября центральный участок Замоскворецкой линии будет закрыт для проведения ремонтных работ

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:26
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В ближайшее воскресенье, 8 октября, для проведения ремонтных работ будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии между станциями «Белорусская» и «Новокузнецкая».

Поезда по Замоскворецкой линии будут курсировать от «Речного вокзала» до «Белорусской» и от «Новокузнецкой» до «Алма-Атинской».

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