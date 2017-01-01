Главная
/
Репортажи
/
8 октября центральный участок Замоскворецкой линии будет закрыт для проведения ремонтных работ
8 октября центральный участок Замоскворецкой линии будет закрыт для проведения ремонтных работ
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 22:26
-
В ближайшее воскресенье, 8 октября, для проведения ремонтных работ будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии между станциями «Белорусская» и «Новокузнецкая».
Поезда по Замоскворецкой линии будут курсировать от «Речного вокзала» до «Белорусской» и от «Новокузнецкой» до «Алма-Атинской».
Комментарии (0)