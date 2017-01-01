8 октября центральный участок Замоскворецкой линии будет закрыт для проведения ремонтных работ

Автор: tim777 Дата публикации: 22:26

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194447

В ближайшее воскресенье, 8 октября, для проведения ремонтных работ будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии между станциями «Белорусская» и «Новокузнецкая».Поезда по Замоскворецкой линии будут курсировать от «Речного вокзала» до «Белорусской» и от «Новокузнецкой» до «Алма-Атинской».