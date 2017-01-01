На участке улицы Большая Якиманка ввели двустороннее движение

Автор: tim777 Дата публикации: 22:31

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8 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194448

На участке улицы Большая Якиманка изменилась схема движения. На отрезке от Якиманской набережной до дома 14 ввели двустороннее движение.Это позволило организовать комфортный выезд из кварталов Голутвинских переулков и при этом сохранить все транспортные связи. Для удобства автомобилистов были установлены информационные щиты.После завершения работ по программе «Моя улица» Якиманская набережная стала пешеходной, продолжив прогулочную зону, в которую входят Крымская набережная, парк искусств «Музеон» и Парк Горького.