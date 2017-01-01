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На участке улицы Большая Якиманка ввели двустороннее движение

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:31
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На участке улицы Большая Якиманка изменилась схема движения. На отрезке от Якиманской набережной до дома 14 ввели двустороннее движение.

Это позволило организовать комфортный выезд из кварталов Голутвинских переулков и при этом сохранить все транспортные связи. Для удобства автомобилистов были установлены информационные щиты.

После завершения работ по программе «Моя улица» Якиманская набережная стала пешеходной, продолжив прогулочную зону, в которую входят Крымская набережная, парк искусств «Музеон» и Парк Горького.

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