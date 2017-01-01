На участке улицы Большая Якиманка ввели двустороннее движение
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 22:31
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Это позволило организовать комфортный выезд из кварталов Голутвинских переулков и при этом сохранить все транспортные связи. Для удобства автомобилистов были установлены информационные щиты.
После завершения работ по программе «Моя улица» Якиманская набережная стала пешеходной, продолжив прогулочную зону, в которую входят Крымская набережная, парк искусств «Музеон» и Парк Горького.
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