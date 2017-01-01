С 8 октября проезд от ул. Академика Королёва до ул. 1-я Останкинская вдоль д. 10 станет односторонним

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5 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194449

С 8 октября на северо-востоке столицы вводится новая схема движения. Она будет введена в проезде от улицы Академика Королёва до улицы 1-я Останкинская вдоль дома 10. Данный проезд станет односторонним.Решение о вводе одностороннего движения было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Северо-Восточного города Москвы в целях обеспечения безопасного и комфортного проезда. Сейчас за счёт узкой проезжей части и припаркованных автомобилей сильно затруднён разъезд встречного транспорта, что создаёт дополнительные затруднения в движении.ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков, которые появятся в скором времени.