С 8 октября проезд от ул. Академика Королёва до ул. 1-я Останкинская вдоль д. 10 станет односторонним
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 22:33
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Решение о вводе одностороннего движения было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Северо-Восточного города Москвы в целях обеспечения безопасного и комфортного проезда. Сейчас за счёт узкой проезжей части и припаркованных автомобилей сильно затруднён разъезд встречного транспорта, что создаёт дополнительные затруднения в движении.
ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков, которые появятся в скором времени.
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