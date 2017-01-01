В Краснодаре на перекрёстке столкнулись два автомобиля

Легковушка перевернулась и протаранила четыре автомобиля на дороге в Саратове

Извержение вулкана произошло в Вануату: всё население острова срочно эвакуировано

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 2 октября 2017 года

В Казахстане девушке не дали упасть с 9-го этажа

Маршрутка и иномарка столкнулись в центре Волгограда

На музыкальном фестивале в Лас-Вегасе устроили стрельбу

Ужасное ДТП произошло на ралли Псков: "Субару" всмятку (ВИДЕО)

Референдум о независимости в Каталонии: хроника очевидцев

Три автомобиля сгорели в результате поджога на юге Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В городе Серове Свердловской области гружённый щебнем Камаз обрушил мост

В городе Серове Свердловской области гружённый щебнем Камаз обрушил мост

Автор:
Аноним
Дата публикации:
05.10 23:33
  • 13
  • 0

В Свердловской области деревянный мост через реку Каква не выдержал ехавшего по нему автомобиля КамАЗ, гружённого 10-ю тоннами щебня. В результате обрушения моста грузовик упал в реку, водитель успел выбраться. Инцидент произошел сегодня днём под городом Серовом в селе Филькино. Как рассказывают жители села, по этому мосту они боялись ездить даже на легковом автомобиле. В настоящее время принимаются меры по восстановлению моста.

Россия, Свердловская область, город Серов, село Филькино

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

174 1
05.10 21:04 | Max_019
В Ясном проезде совершён наезд на пешехода
47 0
03.10 22:32 | Евгений Соловьев
Укладка асфальта под дождём в селе Тыгиш Свердловской области
56 0
03.10 12:56 | mreportertv
Старый мост в Бруклине превратился в облако пыли за несколько секунд
64 0
01.03 10:15 | dnzhukov73
Огромная очередь выстроилась в МФЦ города Серов Свердловской области