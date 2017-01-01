В городе Серове Свердловской области гружённый щебнем Камаз обрушил мост

Автор: Аноним Дата публикации: 05.10 23:33

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В Свердловской области деревянный мост через реку Каква не выдержал ехавшего по нему автомобиля КамАЗ, гружённого 10-ю тоннами щебня. В результате обрушения моста грузовик упал в реку, водитель успел выбраться. Инцидент произошел сегодня днём под городом Серовом в селе Филькино. Как рассказывают жители села, по этому мосту они боялись ездить даже на легковом автомобиле. В настоящее время принимаются меры по восстановлению моста.

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194450

Россия, Свердловская область, город Серов, село Филькино