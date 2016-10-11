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Главная  /  Репортажи  /  В рамках благоустройства на бульваре Маршала Рокоссовского создали 19 новых цветников

В рамках благоустройства на бульваре Маршала Рокоссовского создали 19 новых цветников

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:36
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В рамках благоустройства на бульваре Маршала Рокоссовского создали 19 новых цветников.

  • 8
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