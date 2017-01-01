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В Горно-Алтайске выпал снег (ВИДЕО)

Автор:
Yurii0976
Дата публикации:
07:33
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  • 0

Всю ночь шел снег в Горно-Алтайске, и вот что получилось у природы сегодня, 6 октября 2017

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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