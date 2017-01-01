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Главная  /  Репортажи  /  Посёлок Кавалерово в Приморском крае в дыму

Посёлок Кавалерово в Приморском крае в дыму

Автор:
Olgagrigoryeva1905
Дата публикации:
08:15
  • 13
  • 0

Второй день посёлок так живет. Дым из за пожаров

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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