Рабочие бросили ремонт на улице в Омске

Автор: omich Дата публикации: 08:10

14

14 0

"Унесённые ветром": не доведя ремонтные работы на теплотрассе до конца, рабочие демонтировали ограждение. Возможно, их испугал первый снег.