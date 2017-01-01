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Рабочие бросили ремонт на улице в Омске

Автор:
omich
Дата публикации:
08:10
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"Унесённые ветром": не доведя ремонтные работы на теплотрассе до конца, рабочие демонтировали ограждение. Возможно, их испугал первый снег.

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