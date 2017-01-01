Поезд протаранил автобус с людьми во Владимирской области (ВИДЕО)

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163 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194462

Страшная авария произошла этой ночь на железнодорожных путях во Владимирской области. В городе Покров поезд протаранил автобус с людьми. Кадры с места ЧП прислал мобильный репортёр.По словам автора видео, сегодня примерно в три часа ночи по городу стали разноситься сирены реанимобилей и машин полиции. На железнодорожной станции на переезде застрял автобус с людьми из Казахстана и Узбекистана. В автобусе было примерно 60 человек. Ехали они с Орехово-Зуево в Покров. По словам очевидцев, водитель объезжал пост ДПС, который находится в деревне Малая Дубна, и поехал через Дубровку. Прямо на переезде автобус заглох."Большинство людей спали. Кто не спал - успели выбежать из транспортного средства и попытались вытолкать автобус с путей. Скорость поезда, видимо, была большая, так как автобус разорвало на две половины, а переднюю часть протащило под колёсами локомотива примерно 500 метров," - рассказывает мобильный репортёр.По словам очевидцев, тела погибших и их фрагменты разбросаны на всём протяжении движения состава, а также под колёсами состава. МЧС в прямом смысле вытаскивают тела из под передних колёс локомотива. "Очень страшное зрелище. Не дай Бог такого никому!" - пишет мобильный репортёр.