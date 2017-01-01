Серьёзное ДТП с участием 4 иномарок произошло на Рублёвском шоссе: есть пострадавшие

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Москва, Рублёвское шоссе, под путепроводом Маршала Неделина. Серьёзное ДТП с участием 4 иномарок произошло на Рублёвском шоссе: есть пострадавшие. На Рублевским шоссе около 11 утра под путепроводом Маршала Неделина произошло крупное ДТП с участием четырёх автомобилей: BMW, две Шкоды и Mitsubishi. По всей вероятности один из автомобилей на огромной скорости вылетел со встречной полосы, пробил ограждение и врезался в машины, едущие в сторону станции метро Кунцевская. В ДТП пострадали как минимум три человека. На месте аварии были две кареты скорой помощи и ещё одна не смогла проехать сквозь пробку и остановилась в нескольких десятках метров от места аварии. Врачи добирались к месту ДТП пешком, после этого они забрали одного пострадавшего, который мог самостоятельно ходить. Движение в сторону станции метро Кунцевская полностью перекрыто. На место аварии также выезжали два пожарных автомобиля.