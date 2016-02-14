Два человека пострадали в ДТП в ТиНАО в районе Рассказовки

Автор: Разведчик Дата публикации: 12:17

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Столкнулись ВАЗ 2107 и рейсовый микроавтобус Форд 374 маршрута. ВАЗ двигался по старому Боровскому шоссе в сторону центра. В районе дома номер 1 ВАЗ попал в водяную колею, машина потеряла управление, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом. От удара кузов ВАЗ деформировался, в салоне оказался зажат водитель. Пострадала также девушка - пассажирка микроавтобуса 1994 года рождения. Прибывшие спасатели деблокировали пострадавшего из автомобиля ВАЗ и передали медикам. Позднее на место прибыл вертолет ГКУ "МАЦ" (ЦЭМП). Обстоятельства ДТП выясняют следователи, движение по автодороге затруднено.