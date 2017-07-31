Житель Лобни снял на видео ямочный ремонт под дождём

Автор: HelgaendOlga Дата публикации: 13:55

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25 4 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/194470

Удивительные "технологии" укладки асфальта под дождём удалось запечатлеть на видео мобильному репортёру в подмосковной Лобне.Там, на улице Чехова, у дома №6, проводили ямочный ремонт. Дорожники вооружились лопатами. Однако не только для того, чтобы набирать строительную смесь и засыпать ею ямы. Ведь прежде, чем асфальтировать дефекты дороги - им приходилось вычерпывать из выбоин воду. С этой целью они и использовали садовый инвентарь: осушали лопатами лужи и переливали воду в телегу или попросту на тротуар. "Все это действо - под проливным дождём," - добавляет очевидец.По словам мобильного репортёра, этот двор вошёл в программу благоустройства Губернатора Московской области. "Всё лето работы не велись, а с наступлением сезона осадков - решили благоустроить," - пишет местный житель.