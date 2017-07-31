Житель Лобни снял на видео ямочный ремонт под дождём
- Автор:
- HelgaendOlga
- Дата публикации:
- 13:55
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Там, на улице Чехова, у дома №6, проводили ямочный ремонт. Дорожники вооружились лопатами. Однако не только для того, чтобы набирать строительную смесь и засыпать ею ямы. Ведь прежде, чем асфальтировать дефекты дороги - им приходилось вычерпывать из выбоин воду. С этой целью они и использовали садовый инвентарь: осушали лопатами лужи и переливали воду в телегу или попросту на тротуар. "Все это действо - под проливным дождём," - добавляет очевидец.
По словам мобильного репортёра, этот двор вошёл в программу благоустройства Губернатора Московской области. "Всё лето работы не велись, а с наступлением сезона осадков - решили благоустроить," - пишет местный житель.
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