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Главная  /  Репортажи  /  Житель Лобни снял на видео ямочный ремонт под дождём

Житель Лобни снял на видео ямочный ремонт под дождём

Автор:
HelgaendOlga
Дата публикации:
13:55
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Удивительные "технологии" укладки асфальта под дождём удалось запечатлеть на видео мобильному репортёру в подмосковной Лобне.

Там, на улице Чехова, у дома №6, проводили ямочный ремонт. Дорожники вооружились лопатами. Однако не только для того, чтобы набирать строительную смесь и засыпать ею ямы. Ведь прежде, чем асфальтировать дефекты дороги - им приходилось вычерпывать из выбоин воду. С этой целью они и использовали садовый инвентарь: осушали лопатами лужи и переливали воду в телегу или попросту на тротуар. "Все это действо - под проливным дождём," - добавляет очевидец.

По словам мобильного репортёра, этот двор вошёл в программу благоустройства Губернатора Московской области. "Всё лето работы не велись, а с наступлением сезона осадков - решили благоустроить," - пишет местный житель.

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Комментарии (4)

  • mreportertv
    12:29
    Уважаемая HelgaendOlga, уточните, пожалуйста, кто автор видео?
  • mreportertv
    12:32
    Также уточните, пожалуйста, когда было снято видео.
  • HelgaendOlga
    13:33
    Автор видео Я. Видео снятно утром сегодня.
  • HelgaendOlga
    13:36
    А я это Ольга,я живу в этом доме и жду когда двор благоустроят с мая 2017,все лето работы не велись. ВЛАСТЯМИ города акты выполненых работ подписаны 31/07/2017 о том что все сделано. По факту асфальт содрали 01/09/2017,а уложить решили сегодня под проливным дождем и в лужи.
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