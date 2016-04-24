Основатель мотофристайла удивил поклонников новым трюком
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:50
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Разогнался на своём мотоцикле до трамплина на борту баржи, взмыл вверх, перевернулся в воздухе - и после этого приземлился на другое плавсредство. Причём - аккурат на оба колеса своего байка. Поклонники героя этого видео хоть и пришли в восхищение, но в общем-то не удивлены.
Ведь за рулем был знаменитый американский спортсмен Трэвис Пастрана, который считается основателем мотофристайла.
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