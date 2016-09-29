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Огненный шар запечатлели в небе над Китаем

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:59
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Загадочное явление сняли на видео в небе над китайской провинцией Юньнань.

Там можно было увидеть весьма крупный огненный шар. Который, как сообщается, появился среди ночи - словно из ниоткуда. И на большой скорости устремился к земле. Окружало эту окружность зеленоватое свечение. Любители конспирологии - сразу же заговорили об испытаниях нового оружия. А кто-то - вообще решил, что китайцев напугали инопланетяне.

Однако учёные склоняются к куда более прозаической версии. По их мнению, это - метеор, загоревшийся в нижних слоях атмосферы.
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