Огненный шар запечатлели в небе над Китаем
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:59
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Там можно было увидеть весьма крупный огненный шар. Который, как сообщается, появился среди ночи - словно из ниоткуда. И на большой скорости устремился к земле. Окружало эту окружность зеленоватое свечение. Любители конспирологии - сразу же заговорили об испытаниях нового оружия. А кто-то - вообще решил, что китайцев напугали инопланетяне.
Однако учёные склоняются к куда более прозаической версии. По их мнению, это - метеор, загоревшийся в нижних слоях атмосферы.
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