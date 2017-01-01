Мужчина с топором пытался разрубить двойную сплошную в Тольятти
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:58
-
- 15
Мужчина с топором - вышел на войну против дорожной разметки. Как видно на кадрах, уселся прямо посреди проезжей части - и весьма настойчиво пытался стереть - или, правильнее сказать, зарубить - двойную сплошную. Всё это происходило посреди бела дня - на глазах у множества водителей.
Ну а причиной, скорее всего, стало желание героя видео обеспечить быстрый проезд к придорожному кафе. Ради этого он, похоже, был готов рискнуть тремя тысячами рублей. Сообщается, что именно такой штраф - назначают за порчу нанесённых на асфальт линий.
- 15
Комментарии (0)