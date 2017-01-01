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Главная  /  Репортажи  /  Мужчина с топором пытался разрубить двойную сплошную в Тольятти

Мужчина с топором пытался разрубить двойную сплошную в Тольятти

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:58
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В объектив камеры мобильного репортёра из Тольятти - попал, мягко говоря, странный акт вандализма.

Мужчина с топором - вышел на войну против дорожной разметки. Как видно на кадрах, уселся прямо посреди проезжей части - и весьма настойчиво пытался стереть - или, правильнее сказать, зарубить - двойную сплошную. Всё это происходило посреди бела дня - на глазах у множества водителей.

Ну а причиной, скорее всего, стало желание героя видео обеспечить быстрый проезд к придорожному кафе. Ради этого он, похоже, был готов рискнуть тремя тысячами рублей. Сообщается, что именно такой штраф - назначают за порчу нанесённых на асфальт линий.

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