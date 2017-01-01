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Главная  /  Репортажи  /  Фура переехала легковой автомобиль на трассе в Алабаме

Фура переехала легковой автомобиль на трассе в Алабаме

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:12
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Поначалу даже казалось, что у этой истории может быть хэппи-энд. И, как в умелом каскадёрском трюке, легковушка выйдет из этой ситуации целой и невредимой. Но чуда не произошло.

Сообщается, что случился этот инцидент на трассе в Алабаме 29 сентября 2017 года. Чёрная иномарка по непонятным причинам притормозила на проезжей части. А вот водитель ехавшего следом грузовика нажать на педаль тормоза, по видимому, не успел. Как результат - иномарке буквально снесло крышу. Грузовик, как видно на кадрах, переехал машину сначала передними, а затем и задними колёсами.

Но, к счастью, как сообщают интернет-издания, девушке за рулём чёрного автомобиля удалось выжить в результате такого ДТП.

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