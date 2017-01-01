Фура переехала легковой автомобиль на трассе в Алабаме
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:12
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Сообщается, что случился этот инцидент на трассе в Алабаме 29 сентября 2017 года. Чёрная иномарка по непонятным причинам притормозила на проезжей части. А вот водитель ехавшего следом грузовика нажать на педаль тормоза, по видимому, не успел. Как результат - иномарке буквально снесло крышу. Грузовик, как видно на кадрах, переехал машину сначала передними, а затем и задними колёсами.
Но, к счастью, как сообщают интернет-издания, девушке за рулём чёрного автомобиля удалось выжить в результате такого ДТП.
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