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В Москве второй день идёт дождь: небо затянуто тучами

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:16
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В Москве второй день идёт дождь. Небо затянуто тучами. Солнца совсем не видно. Одно радует, что не холодно.

  • 13
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