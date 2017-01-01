Два автомобиля столкнулись на трассе в Мурманской области
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:40
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По словам очевидцев, водитель за рулём "Шевроле" по непонятным причинам потерял управление, вылетел на встречную полосу, где сбил ехавший навстречу внедорожник. Машины, как видно на кадрах, закружило на асфальте.
Сообщается, что в черной иномарке на передних сиденьях в момент ДТП находилась семейная пара. На заднем - пожилая пассажирка, которая получила травмы, с которыми была доставлена в больницу.
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