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Два автомобиля столкнулись на трассе в Мурманской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:40
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Два автомобиля столкнулись на трассе в Мурманской области. ДТП произошло 4 октября под Оленегорском.

По словам очевидцев, водитель за рулём "Шевроле" по непонятным причинам потерял управление, вылетел на встречную полосу, где сбил ехавший навстречу внедорожник. Машины, как видно на кадрах, закружило на асфальте.

Сообщается, что в черной иномарке на передних сиденьях в момент ДТП находилась семейная пара. На заднем - пожилая пассажирка, которая получила травмы, с которыми была доставлена в больницу.

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