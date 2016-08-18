Деревянный брусок прилетел в лобовое стекло легковушки на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:00
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В минувшую пятницу он двигался по трассе в провинции Гуандун. Как вдруг ему навстречу прилетел деревянный брусок. Дубина, кружась в воздухе, упала на лобовое стекло, оставив на его поверхности паутину трещин. При повторном просмотре видео с регистратора можно заметить, что огромная деревяшка вылетела из-под колёс движущегося впереди белого автомобиля. К слову, его водителя и признали виновным в случившемся.
Однако откуда дубина оказалась на проезжей части - не ясно. Известно лишь то, что в длину брусок, как сообщается, достигал 60 сантиметров, а весил - более пяти килограммов. Пользователи в комментариях отмечают, что водителю крупно повезло, что лобовое стекло всё же выдержало удар этой "биты", и она не попала в салон.
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