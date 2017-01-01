Инсталляция из хлеба в супермаркете Ашан в п.г.т. Ржавки Московской области
- Автор:
- Matvey
- Дата публикации:
- 16:20
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- 11
В зеленоградском магазине "Ашан", который расположен в ТЦ "Зеленопарк" очень странно, мягко говоря, отмечают свое 15-летие. Посреди магазина создана "инсталяция" из настоящего, теперь уже черствого хлеба. Из настоящего хлеба. Что-то изменилось в стране, пережившей Великую Отечественную войну? Интересно, Питерский (Ленинградский) "Ашан" также празднует?
- 11
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