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Главная  /  Репортажи  /  Инсталляция из хлеба в супермаркете Ашан в п.г.т. Ржавки Московской области

Инсталляция из хлеба в супермаркете Ашан в п.г.т. Ржавки Московской области

Автор:
Matvey
Дата публикации:
16:20
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В зеленоградском магазине "Ашан", который расположен в ТЦ "Зеленопарк" очень странно, мягко говоря, отмечают свое 15-летие. Посреди магазина создана "инсталяция" из настоящего, теперь уже черствого хлеба. Из настоящего хлеба. Что-то изменилось в стране, пережившей Великую Отечественную войну? Интересно, Питерский (Ленинградский) "Ашан" также празднует?

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Комментарии (0)

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